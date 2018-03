MST inicia marcha de Campinas a SP por reforma agrária Cerca de 1.200 integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e da Via Campesina iniciaram uma marcha de Campinas, no interior paulista, para a capital paulista no começo da manhã de hoje a fim de reafirmar a necessidade da realização da reforma agrária no País. Os manifestantes preveem chegar em São Paulo na segunda-feira. No meio da manhã, o grupo ocupava uma faixa de rolamento e o acostamento da Rodovia Anhanguera, na altura do quilômetro 86, provocando lentidão no local, segundo a concessionária Autoban.