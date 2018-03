MST invade mais duas fazendas no Pontal, em SP Mais duas fazendas foram invadidas hoje por militantes do MST. Cerca de 40 militantes ocuparam a Fazenda Iara, de 550 hectares, em Euclides da Cunha Paulista. Foi a terceira invasão contra a Fazenda Iara, que tem 800 cabeças de gado. Já a Fazenda Boa Esperança, em Martinópolis, foi invadida por pelo menos 30 sem-terra que chegaram a impedir a saída do proprietário, Luiz Egídio Constantino. Os ocupantes da Fazenda Iara destruíram 100 metros de cerca e montaram oito barracos. Os proprietários registraram um boletim de ocorrência e, agora, esperam o despejo dos invasores. "Se não houver o despejo, na segunda-feira entro com ação de reintegração de posse", diz o advogado Rodrigo Macedo, um dos donos da área. Agora, são três as fazendas invadidas pelo MST este ano na região.