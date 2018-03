MST nega intenção de invadir fazenda no Pará O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) refutou hoje, em nota, que pretendesse ocupar a sede da fazenda Espírito Santo, no Sul do Pará. Negou ainda ter mantido quatro reféns. Os sem-terra "apenas fecharam a PA-150 em protestos pela liberação de três trabalhadores rurais detidos pelos seguranças. Os jornalistas permaneceram dentro da sede da fazenda por vontade própria", defende-se o MST.