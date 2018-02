MST ocupa fazenda na região de Ribeirão Preto-SP Um grupo de integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST) ocupou hoje uma área da Fazenda Martinópolis, localizada entre os municípios paulistas de Serrana e Serra Azul, na região de Ribeirão Preto. Segundo o diretor-regional do MST, José Ferreira, cerca de cem famílias (200 pessoas) estariam no local, mas a Polícia Civil de Serrana informou que aproximadamente 50 pessoas teriam feito a ocupação. Um funcionário da fazenda chegou a ficar retido pelos sem-terra, em cárcere privado, durante cerca de uma hora e meia.