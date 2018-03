MST ocupa mais 10 fazendas no Pontal-SP Mais dez fazendas foram ocupadas hoje por centenas de militantes sem-terra no Pontal do Paranapanema (SP), elevando para 14 o total de propriedades invadidas em pelo menos dez cidades da região. A invasão do MST, com o apoio de grupos como o Movimento dos Agricultores Sem-Terra (Mast), começou ontem, com a invasão de quatro fazendas: Iara, em Euclides da Cunha Paulista, Boa Esperança, em Martinópolis, Guarani, em Presidente Bernardes, e Santa Lurdes, em Flora Rica. Um balanço das ocupações será divulgado pelo movimento amanhã. Na lista das dez áreas ocupadas, estão as Fazendas Beira-Rio, que fica em Teodoro Sampaio, Estrela da Laranja Doce, em Martinópolis, e Cobra, em Dracena. "A Fazenda Cobra tem 550 hectares e lá estão 70 famílias. Na Beira-Rio, há 48 famílias e, na Estrela da Laranja Doce, estão 60 famílias", afirma o coordenador regional do MST, Claudemir Silva Novais. Segundo Novais, as outras sete propriedades ficam em Caiuá, Presidente Venceslau e Presidente Epitácio. "Ainda não tenho os nomes dessas fazendas", afirma. Ele diz que o objetivo das ocupações é assentar cerca de 500 famílias que há três anos esperam na beira da estrada por um pedaço de terra. "É também para protestar contra a lentidão do governo (José) Serra (PSDB) na condução da reforma agrária", avisa.