MST ocupa saguão da prefeitura de Ribeirão Preto-SP Cerca de cem integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST) ocuparam hoje o saguão de entrada da prefeitura de Ribeirão Preto. O grupo, que está acampado desde 2003 na Fazenda da Barra, no município, reivindicava o fornecimento de água e melhorias na estrada de acesso da propriedade. Após uma reunião com o secretário de Governo, Rogélio Genari, os sem-terra saíram do local, às 12h30, mas ameaçaram fazer outros protestos caso os compromissos sejam desrespeitados. Segundo o MST, cerca de 350 famílias estão na fazenda e dependem de fornecimento de água para fazer a alimentação. Kelli Mafort, da direção estadual do MST, disse que o ideal seria o fornecimento de seis caminhões de água por dia, mas quatro já seriam aceitáveis. Porém, alegam que apenas dois caminhões fornecem a água aos sem-terra. "Há 25 dias vivemos nessa situação", disse ela. Genari justificou que, durante o período de estiagem, a prefeitura enfrenta problemas para fornecer água em vários bairros, não apenas ao MST. Durante a reunião, a prefeitura comprometeu-se a entregar quatro caminhões de água por dia e enviar uma máquina para fazer reparos na estrada de acesso à fazenda. Uma técnica do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) também participou da reunião. "Estamos mobilizados, caso não seja cumprido o acordo", avisou Kelli.