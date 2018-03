MST quer ocupar mais seis fazendas até sábado em São Paulo

Mais seis fazendas deverão ser invadidas até o fim da semana por militantes sem-terra no Pontal do Paranapanema, no extremo oeste paulista. A decisão foi tomada nesta terça-feira, 5, por coordenadores do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST), que se reuniram para avaliar a onda de invasões do "Carnaval Vermelho". Segundo Sérgio Pantaleão, um dos principais líderes do movimento, cada coordenador fez um balanço de cada propriedade ocupada. Ficou decidido, de acordo com Pantaleão, que mais seis fazendas serão ocupadas até sábado. Por uma questão de estratégia, os nomes das propriedades e dos municípios onde elas se localizam não foram divulgados. As invasões, que começaram no último domingo com a ocupação de quatro propriedades, chegaram a um total de 14 terras invadidas em pelo menos dez municípios. Cerca de mil pessoas estão nas fazendas. Os ocupantes ergueram centenas de barracos de lona e pretendem plantar roças de milho e feijão. É o que se vê, por exemplo, na Fazenda Guarani, ocupada pela sétima vez, e na Fazenda São Luiz, invadida pela 15ª vez. As duas áreas ficam no município de Presidente Bernardes. A Polícia Militar acompanha as invasões à distância, e não confirmou registros de boletins de ocorrências.