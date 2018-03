MT exige revisão de dados do desmatamento, diz Maggi O governo de Mato Grosso, prefeitos e produtores rurais de 19 municípios exigem do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) uma retratação e revisão dos índices divulgados na semana passada, atribuindo ao Estado a responsabilidade por 53,7% do desmatamento na Amazônia. A decisão foi anunciada pelo governador Blairo Maggi (PR) após reuniões com prefeitos e setores produtivos. Maggi pediu hoje à ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, a revisão dos números, após sobrevôo em Marcelândia (MT), município apontado pelo Inpe como recordista em desmatamento. O governo de Mato Grosso e os prefeitos de municípios querem que o Inpe divulgue novamente os índices de desmatamento do período de junho a setembro, uma vez que o instituto admite que os dados estavam incorretos. "Falei à ministra da Casa Civil, Dilma Roussef, que os números não estavam corretos e que tomassem providências de reunir o Inpe e o Ministério do Meio Ambiente para que pudessem recolocar esses números à imprensa", disse Maggi. O Estado aguarda os números de 2006 solicitados ao Inpe. Maggi vai solicitar ao governo federal que retire do decreto 6.321, que traz 36 municípios que desmatam a Amazônia, os nomes dos 19 municípios de Mato Grosso. O decreto determina, entre outras penalidades, que propriedades localizadas nos municípios que mais desmataram na Amazônia não recebam qualquer tipo de financiamento público. Ele informou que uma equipe da Secretaria de Meio Ambiente (Sema) está checando no campo os dados divulgados de que o desmatamento teria voltado a crescer entre os meses de agosto e dezembro de 2007. "O prejuízo à imagem do Estado já foi feito. Não tem como ser reparado", lamentou o governador.