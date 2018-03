MTST acampa em frente à sede de construtora em SP

Manifestantes ligados ao MTST permanecem acampados na entrada da sede da construtora Even, em Pinheiros, zona oeste de São Paulo, nesta quinta-feira, 17. O grupo reivindica uma audiência com a construtora para tratar de um terreno ocupado no mês passado no bairro do Morumbi.

Ontem, cerca de 500 moradores do Portal do Povo, ocupação do MTST no Morumbi, montaram um acampamento na entrada da construtora Even, em Pinheiros. É a segunda vez que o grupo vai ao local para evitar que a empresa, proprietária do terreno, consiga reintegração de posse na Justiça. Eles levaram barracas, colchões e até um fogão.

No início da noite, os integrantes da ocupação decidiram acampar por tempo indeterminado na frente do prédio. Natália Szermeta afirmou, após reunião com uma comissão da Even, que a construtora foi irredutível e não aceitou negociar com o movimento. "Nós colocamos que as famílias são trabalhadoras e não querem construir favelas. Mas eles se negaram a negociar", disse ela. Segundo a PM, havia mil pessoas no local as 19 horas.

A Even, em nota, afirmou que teve a sede "violentamente invadida" pelo MTST, "provocando tensão nos colaboradores", que foram dispensados. Segundo a construtora, a liminar de reintegração de posse já foi expedida.