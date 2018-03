MTST bloqueia chegada à cidade de SP pela Anhanguera A chega à cidade de São Paulo pela Rodovia Anhanguera está complicada, nesta quinta-feira, 15, em razão de barreira colocada no Km 19 pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Teto(MTST). A lentidão é de seis quilômetros, do km 19 ao 25 e vai se complicando. Os manifestantes tem bandeiras com a inscrição "Abaixo à Copa das Remoções!".