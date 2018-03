MTST suspende construção de barracos na zona leste

"O terreno já está cheio e saturado. A partir de agora, faremos uma lista de espera", disse Guilherme Boulous, um dos coordenadores do MTST.

De acordo com Boulous, a partir de agora, as pessoas que estiverem na lista de espera só poderão acampar no local caso haja desistência de famílias que já estão na ocupação.

Na tarde deste sábado, uma assembleia dos coordenadores do MTST com as famílias que acampam no local estava marcada para as 16 horas e deveria contar com a presença de outros movimentos que apoiam a "Copa do Povo". A convocação do chamado "Ato de Apoio" foi feita pela página do Facebook do MTST, que já foi curtida por mais de 18 mil pessoas.

Reintegração

Na última quarta-feira (7), a Justiça determinou a reintegração de posse do terreno que é propriedade da construtora Viver Empreendimentos e determinou que as famílias tinham 48 horas para a "desocupação voluntária".

Entretanto, na quinta-feira (8) o juiz Celso Maziteli Neto marcou para o dia 23 de maio a realização de uma audiência de conciliação antes de expedir o mandado de reintegração, caso a decisão de desocupar o imóvel não tenha sido cumprida até lá ou não tenha havido acordo entre as partes.