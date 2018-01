MTV Brasil terá canal de vídeos na Web A MTV Brasil, que representa a rede MTV no País, anunciou que estréia neste mês uma versão localizada do Overdrive, serviço que disponibiliza vídeos e outros conteúdos na internet, com foco em usuários de banda larga. O serviço já conta com versões ativas nos EUA, Itália, Inglaterra, Alemanha e Canadá. A expectativa é que o novo serviço tenha 12 mil vídeos disponíveis para os internautas até o final do ano. A renda do serviço virá de anúncios que serão exibidos para os usuários a cada três vídeos ou programas assistidos pelos internautas. A versão norte-americana do serviço pode ser acessada do Brasil, mas com restrições: só os programas jornalísticos estão disponíveis, pois os videoclipes ficam restritos apenas a usuários residentes nos EUA.