MTV compra site de vídeos por US$ 200 milhões O grupo Viacom, segundo maior conglomerado de comunicações no mundo, acaba de comprar a Atom Entertainment numa transação avaliada em US$ 200 milhões, por meio de sua divisão MTV Networks. A empresa é conhecida por operar um portal de vídeos, o Atom Films de produtores independentes e games na internet. Assim como outros serviços como o portal YouTube, a Atom abriu a possibilidade para que usuários pudessem postar vídeos seus no site em março passado. Não foi a única investida da MTV em internet nos últimos tempos: a empresa também anunciou recentemente um acordo com o site de buscas Google para criar um sistema de compra e venda de anúncios vinculados à exibição de vídeos online. Neste ano, o Google iniciou a venda de publicidade sobreposta a vídeos exibidos por meio de seu serviço Google Vídeo. Sátiras Antes do surgimento de fenômenos como o site YouTube era uma referência conhecida por exibir vídeos, curta-metragens, animações em flash e computação gráfica de produtores independentes para consulta gratuita dos internautas. Tornou-se rapidamente um reduto para vídeos humorísticos, sites e produções de fãs, com direito a sátiras de filmes e seriados norte-americanos. Atualmente o serviço utiliza um sistema de referência cruzada que mostra aos visitantes do site os vídeos mais visualizados em cada categoria, bem como o ranking de arquivos segundo a avaliação do público. Mas a empresa conseguiu estabelecer um modelo de publicidade associada aos arquivos de vídeo, sempre exibindo um anúncio antes de rodar os clipes escolhidos. A empresa não divulgou o número de acessos ao endereço ou a quantidade de arquivos atualmente disponível para consulta.