MTV e RealNetworks fazem aliança em desafio ao iTunes

A rede de canais de música MTV anunciou nesta terça-feira, 21, uma parceria com o serviço de mídia online da RealNetworks e com a operadora norte-americana de telefonia Verizon para competir com o serviço iTunes, da Apple. A emissora vai fundir sua loja de música digital Urge com o serviço por assinatura da Real, Rhapsody, formando uma joint-venture chamada Rhapsody America. A operadora celular Verizon Wireless será a distribuidora exclusiva do conteúdo da joint-venture. A parceria representa outra tentativa das companhias de tecnologia e mídia de tirarem mercado da Apple, cuja combinação do iTunes com o player digital iPod, tem sido difícil de superar. "Será altamente visível e terá chance de tirar alguma participação de mercado", disse o analista Josh Bernoff, da Forrester. "Mas vai ser bem difícil pressionar a iTunes", acrescentou. A MTV lançou a Urge no ano passado com a Microsoft. O presidente da MTV Networks Music, Van Toffler, disse que as empresas estão discutindo sobre a parceria. Pouco depois do lançamento da Urge, a Microsoft revelou seu player e serviço de música online Zune.