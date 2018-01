MTV lança loja online de música e vídeos A MTV Networks, conhecida pelos canais musicais homônimos, estréia nesta semana sua loja virtual de músicas. Chamada de Urge, a loja terá uma forte integração com a nova versão do software tocador de mídia Windows Media Player, que deve contar com uma nova versão, a 11, nas próximas semanas. Assim como outras lojas do gênero, a Urge terá trilhas que poderão ser compradas por US$ 0,99 individualmente ou em pacotes equivalentes a um álbum por US$ 9,95. Inicialmente, apenas pessoas com domicílio nos EUA poderão comprara as canções. Segundo a MTV Networks, o formato dos arquivos será compatível com mais de 100 tocadores diferentes, exceção feita ao popular iPod da Apple. Além da modalidade de download, os usuários também terão um serviço de downloads ilimitados por US$ 9,95 e US$ 14,95 mensais. Segundo informações divulgadas pela empresa, o site também permitirá o download de vídeos até o segundo semestre.