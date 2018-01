MTV terá canal com clipes produzidos por usuários A MTV Networks anunciou para a próxima semana a estréia de Flux, uma nova plataforma que usará a internet e mensagens de celular para construir uma rede de relacionamentos que terá direito a um correspondente televisivo, quando a empresa lançar o novo canal de TV também chamado Flux, e que será associado à sua rede (a MTV Networks é dona de outros canais como Comedy Central e Nickelodeon). O canal de TV irá exibir mensagens e clipes produzidos pelos usuários. Pessoas filiadas à ferramenta Flux (a inscrição é gratuita) poderão participar escolhendo as melhores contribuições da audiência. A plataforma Web deve começar a funcionar já na próxima semana e o canal de TV começa a transmitir programação a partir de setembro, por enquanto só no Reino Unido. Segundo um comunicado, o novo serviço também explorará a interação por meio de mensagens de celular, de forma que os espectadores poderão escolher as melhores contribuições dos usuários. O canal de mensagens também será usado em concursos, enquetes e na escolha dos melhores videoclipes que serão exibidos no Flux.