Muçulmanos malaios são proibidos de fazer negócios online O Conselho Nacional Islâmico da Malásia emitiu uma "fatwa" (decreto islâmico) que proíbe os muçulmanos do país de usar a internet para investir na bolsa ou efetuar transações econômicas, informou nesta sexta-feira, 13, a imprensa local. Abdul Shukor Hasin, presidente do Conselho, argumentou que os investimentos na internet pagam juros e garantem lucro, o que, segundo precisou, transgride os princípios do Islã. "Os investimentos via internet devem parar imediatamente", declarou afirmou Hasin ao jornal malaio Berita Harian. Cerca de 60% dos aproximadamente 24 milhões de habitantes da Malásia - um Estado islâmico moderado - praticam a religião muçulmana, enquanto o resto dos moradores são majoritariamente chineses e hindus, e praticam o budismo, o hinduísmo ou o cristianismo.