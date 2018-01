Mudança climática deve elevar preço de alimentos no mundo

O presidente do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas da ONU (IPCC), Rajendra Pachauri, disse que o aquecimento global reduzirá as plantações nas regiões tropicais, onde milhões de pessoas vivem da agricultura, o que provocará um aumento dos preços do setor. "A mais afetada pela mudança climática será a população mais pobre, que depende totalmente da agricultura", advertiu, Pachauri durante uma entrevista coletiva. A perda de áreas cultiváveis gerará a queda das reservas agrícolas e, em conseqüência, aumentará os preços de produtos do tipo, advertiu. Já na África, destacou Pachauri, ocorrerá um declínio da disponibilidade de água, o que, junto com a redução de plantios, aumentará os níveis de desnutrição. Ao mesmo tempo, os países mais pobres, que provavelmente serão os mais afetados pela nova situação climática, não poderão importar produtos agrícolas pelo alto preço que alcançarão no mercado, alertou o responsável pelo IPCC. As áreas litorâneas também sofrerão grandes danos com o aumento do nível do mar, que subirá de 18 centímetros a 59 centímetros, daqui até o final de século, segundo o analista. Por tudo isso, Pachauri pediu ao Conselho Econômico e Social das Nações Unidas (ECOSOC), cuja reunião anual acontece em Genebra, que tenha um papel mais ativo no enfrentamento dos efeitos da mudança climática. O responsável pelo IPCC também ressaltou que "para se reduzir a poluição é preciso estabelecer taxas para o comércio de carbono".