Mudança climática faz 300 mil vítimas anuais, diz estudo Cerca de 300 mil pessoas morrem todos os anos por causa de desastres relacionados às mudanças climáticas, segundo adverte um estudo do Fórum Humanitário Global, grupo liderado pelo ex-secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU) Kofi Annan. A entidade avalia ainda que o aquecimento global afeta seriamente 325 milhões de pessoas e provoca US$ 125 bilhões em perdas econômicas todos os anos ao redor do mundo.