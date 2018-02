Mudança força formado em Obstetrícia a voltar para USP

Os cerca de 80 alunos que já concluíram o curso de Obstetrícia não têm encontrado emprego sequer nas redes públicas de saúde estadual e municipal. Por isso, toda a grade do curso foi alterada. Entre as principais mudanças, o curso terá aulas práticas e ampliação do número de disciplinas de enfermagem. Será, agora, de nove semestres, e terá uma carga horária maior.

As alterações foram aprovadas pelo Conselho Universitário - instância máxima da instituição - no mês passado e já valem para o vestibular de 2011. Os atuais alunos, que se formariam neste ano, terão de cursar mais disciplinas e só completarão a graduação no ano que vem. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.