Mudanças do novo iPhone já foram reveladas; veja

Outra diferença é uma nova entrada usada para conectar o cabo do carregador e outros equipamentos. Em vez do plug de 2,5 centímetros usado em quase todos os iPod, iPhone e iPad desde 2003, o novo iPhone inaugurará um novo plug menor. Por fim, curiosamente, a saída para os fones de ouvido agora fica na parte inferior.

Mas é isso. Quando o CEO, Tim Cook, anunciar o novo aparelho em algum momento neste mês, os fanáticos pela Apple vão esmiuçar todas as mudanças, mas aposto que os usuários comuns nem vão se preocupar. As características do iPhone atual estão todas no novo modelo. Se você desse de presente um iPhone às pessoas que não acompanham de perto a evolução tecnológica, elas não reconheceriam o "novo iPhone", nem o "iPhone 5", e nem mesmo o melhor iPhone, apenas o iPhone.

E isto, eu acho, explica o motivo pelo qual sabemos tudo isto a respeito do novo iPhone. Nos últimos meses, o 9To5Mac.com, o iLabFactory e outros blogs que acompanham obsessivamente a Apple postaram imagens do novo celular. Não só conhecemos a parte de cima e de baixo e a lateral do iPhone, como também vários dos seus componentes.

O vazamento desses detalhes é totalmente inusitado. Em geral a imprensa especializada consegue uma ou duas imagens de produtos que não foram anunciados. Exceto quando um protótipo é perdido num bar, é raro ver tantas fotos que mostram tantos detalhes. Em maio, Cook disse que a Apple "dobraria sigilo dos seus produtos".

Alguns especularam que as imagens fariam parte de uma conspiração elaborada para driblar a imprensa especializada. Não é tão improvável, mas acho a tese muito rebuscada. As imagens vazadas correspondem à filosofia da Apple de buscar um constante refinamento - o novo iPhone será um pequeno aprimoramento do antigo.

Não acho que a Apple esteja vazando propositalmente as fotos do novo iPhone, mas há imagens suficientes para imaginarmos que ela teria parado de policiar agressivamente os lançamentos. Por que faria isto? Não para nos confundir - ao contrário, acho que ela quer que nos acostumemos com o iPhone que já não será uma novidade tão grande.

O próximo iPhone tem de ser importante. É o maior produto da empresa. Para que o faturamento continue crescendo, a Apple precisa vender 50 milhões de unidades no fim do ano. Então os vazamentos seriam uma maneira de conter as enormes expectativas que os blogueiros criariam na ausência de imagens. Seriam uma maneira de nos fazer entender que a Apple não mataria um grande design porque todos querem algo novo apenas pela novidade.

E é assim que deve ser. Num post cuja leitura deveria ser obrigatória, o designer industrial Don Lehman destaca que, se a Apple mudasse o design do iPhone, só o faria por razões estéticas. "E a Apple não tem uma preocupação estética no design", diz ele. Isto pode parecer surpreendente, mas Lehman está certo. Não consigo imaginar uma única linha de produtos em que a Apple tenha feito uma grande mudança do design apenas pela mudança.

Em vez disso, seus mais importantes avanços (iPod Mini, Nano, Touch, MacBook Air e o iPhone) foram o resultado de tentativas de introduzir novas tecnologias. Depois do avanço inicial, ela não fez mudanças radicais, e se preocupou mais com a evolução de um design.

Além do tamanho, o que mais a Apple poderia melhorar no design do iPhone? Bem pouco. A Apple está sempre procurando aperfeiçoar. E, se já criou um produto fabuloso, mudá-lo só por mudar não trará nada de bom. / TRADUÇÃO DE ANNA CAPOVILLA

* É JORNALISTA DE TECNOLOGIA DA SLATE