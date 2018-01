Mudanças na Microsoft Dessa vez parece que é para valer. A maior empresa de software do mundo anunciou ontem que irá publicar parte dos códigos, até então secretos, de produtos importantes, como o Windows Vista e o Office 2007. Leia a reportagem completa no caderno Economia & Negócios desta sexta no Estado. Essa é apenas mais uma das mudanças pela qual a empresa de Bill Gates vem passando ultimamente. Primeiro foi o anúncio da aposentadoria de seu fundador. Depois foi a tentativa de compra do Yahoo! para fazer frente ao Google. A medida anunciada ontem foi, na verdade, uma resposta da Microsoft às preocupações antitruste européias e representou também uma importante aproximação da empresa a comunidade de software livre, que é muito atuante no País. No último domingo acabou a Campus Party Brasil e a área de maior procura do evento foi a do código aberto, com 23% do total. Leia mais no Link: Comunidade de software livre atrai mais e mais programadores no País Software Livre: contra e a favor Vida Digital com o pai do software livre Jon "Maddog" Hall