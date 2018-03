Universidades criaram matérias como introdução à agricultura sustentável, ecologia, educação ambiental e energia na agricultura, que trata das fontes de energia limpa

Fitossanidade

Disciplinas como entomologia focam mais no controle biológico do que no químico

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Manejo na lavoura

Plantio direto é disciplina

Mercado de trabalho

Globalização exige profissional com conhecimentos gerais, "além da porteira"