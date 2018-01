Mudou tudo na música (menos a vontade de ouvir cada vez mais)

Num mundo em que qualquer música pode ser baixada fácil e gratuitamente – ainda que de forma ilegal –, como a indústria pode convencer o público a voltar a pagar por música? E numa realidade na qual quem baixa MP3 de graça é rotulado de pirata, como legalizar o download? Que tal, em vez de comprar MP3 por MP3, pagar uma assinatura e poder baixar "todas as músicas do mundo"? Essa é a proposta feita por dois fabricantes de celular que podem mudar o modelo de negócios da indústria fonográfica. O flerte entre telefonia móvel e música online era tendência que o Link já havia apontado no começo do ano (http:// tinyurl.com/link-musica-no-celular). A novidade é que SonyEricsson e Nokia inverteram a lógica atual do comércio de música digital e inauguraram serviços em que você paga uma taxa fixa e tem direito a baixar quantos arquivos quiser. Os dois serviços já estão funcionando em países da Europa e anunciados para chegar por aqui em 2009. Marcam uma mudança que pode ser a saída para a confusão em que o mercado de discos se meteu depois que a internet e o MP3 entraram em cena. Há quem aponte para a rede mundial de computadores como a grande vilã da crise na indústria, mas o detonador desta foi a reação inútil das gravadoras à troca gratuita de MP3 via rede. Em vez de perceber que tinha uma ferramenta perfeita para levar a música direto ao ouvinte – sem intermediários –, as grandes gravadoras chegaram a processar seus próprios clientes. A reação do público fez com que a reputação da indústria do disco desabasse, abrindo espaço para a entrada de empresas sem tradição no mercado de música na história. E, como o que é crise para uns é oportunidade para outros, assistimos à entrada de fabricantes de computadores e softwares, sites e redes sociais, operadoras de telefonia celular e empresas de videogame num meio que, durante décadas, sobreviveu do casamento entre rádios e gravadoras. Mas, num mundo em que rádio e disco não são dominantes, agora é cada um por si. E as caixas de som abriram espaço para o fone de ouvido, novo símbolo da experiência musical. Graças a MP3-players portáteis e músicas baixadas no computador, ouvir música passou a ser um processo pessoal e intransferível – e cada um se torna, aos poucos, editor da trilha sonora da própria vida. Cabe à indústria facilitar a vida do público. Em vez de dizer o que ele deve ouvir, os novos players do mercado de música oferecem mais e mais alternativas para o ouvinte ter acesso a cada vez mais música. Baixar música online é fácil, o mais difícil é encontrar uma música em especial. Com esse novo modelo que toma forma no final de 2008, não é exagero imaginar que, ao fim desta década, o mercado tenha entendido algo que o público já sabe: música deixou de ser um produto (o disco) para se tornar um serviço.