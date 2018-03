Mugabe diz que oposição tem que aceitá-lo como líder

O presidente do Zimbábue, Robert Mugabe, disse nesta sexta-feira que só está aberto a conversações para colocar fim à crise política do país se a oposição aceitá-lo como presidente, reeleito no pleito de uma semana atrás. "Eu sou o presidente", disse ele na capital, Harare, ao voltar ao país depois de uma cúpula da União Africana, realizada no Egito. "Todos têm que aceitar isto se quiserem diálogo." O candidato do Movimento para a Mudança Democrática (MDC), de oposição, Morgan Tsvangirai, se retirou do segundo turno das eleições presidenciais da sexta-feira passada por causa de violência na campanha, atribuída a simpatizantes do presidente. As declarações de Mugabe foram feitas no mesmo dia em que Botswana, um dos países vizinhos do Zimbábue, anunciou que não reconhecerá a reeleição do presidente e pediu que outros países africanos façam o mesmo. A África do Sul, um dos países mais influentes do continente, insiste que negociações são a única forma de resolver a crise política do país. Parlamento O governo zimbabuano deverá empossar o recém-eleito Parlamento em breve, mas o MDC acusa Mugabe e seus seguidores de lançar uma campanha para acabar com sua maioria de dez cadeiras na casa, que tem um total de 210 assentos. Segundo o MDC, pelo menos 20 de seus parlamentares estão na prisão ou são procurados pela polícia. O jornal oficial Herald traz na sua edição desta sexta-feira a notícia de que um dos parlamentares é procurado por provocar violência política e está foragido. O MDC, contudo, rejeitou as alegações, dizendo que têm motivação política e são uma tentativa de prender seus parlamentares para, assim, forçar uma série de eleições para que eles sejam substituídos. Segundo o partido de oposição, um outro de seus parlamentares foi seqüestrado e 53 outros estão tendo suas vitórias eleitorais contestadas na justiça. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.