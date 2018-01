Muitas velhas tecnologias resistem à chegada das novidades Em 1991, Stewart Alsop, editor do InfoWorld e observador meticuloso das tendências industriais, previu que o último computador mainframe (de grande porte) sairia de linha em 1996. Doze anos depois, a IBM não apenas os mantém em funcionamento como lança novas versões - a última a cerca de um mês atrás. Leia a reportagem completa no caderno Economia & Negócios deste sábado. Esse é apenas um exemplo. Os mais velhos devem se lembrar do surgimento da televisão quando muitos previram que iria resultar no fim do rádio e do cinema. Uma outra previsão, essa mais atual, é de que a internet acabará com as mídias impressas. Enquanto isso no Brasil, uma galera, na casa dos 20-30 anos, defende o uso de tecnologias que o mundo de hoje considera obsoletas. E não apenas por simples saudosismos. Essas pessoas afirmam que a digitalização acabou virando um modismo, que muita tecnologia legal do passado simplesmente caiu em desuso sem motivo algum. Além disso, muitos jovens colecionadores continuam jogando os grandes games do passado, sem deixar de lado as novidades. Gente como o publicitário Orlando Ortiz, de 25 anos. "Descartar bons jogos porque estão ‘antigos’ é como jogar fora bons livros ou filmes. Não tem sentido algum", afirmou Ortiz. Leia mais no Link: PCs antigos desafiam limites técnicos Mania antes do VHS, o Super 8 segue vivo entre os amantes do cinema-arte Guia do saudosista digital