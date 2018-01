Muito meeedo!

PRODUTO | F.E.A.R DISTRIBUIÇÃO | Vivendi Universal Games WEB | www.vugames.com.br PREÇO R$ 30 DETALHES | F.E.A.R. - First Encounter Assault Recon. Esse clássico dos games de ação que era apenas comercializado em CD-ROM chega agora em DVD-ROM. F.E.A.R é uma mistura de suspense meio fantasmagórico (capaz de assustar até os mais céticos) com os jogos de tiro em primeia pessoa. Para rodar, o game precisa de alguns pré-requisitos: Windows XP, x64 ou 2000, com o service pack mais recente instalado. O terror é tanto que a faixa etária determinada para poder jogar é mínima de 18 anos.