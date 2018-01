Muitos assistirão ´Nobody´s Watching´ A idéia era simples: uma sitcom que satirizasse o formato de seriados cômicos norte-americanos, a partir de dois fãs adolescentes de comédias. Foi essa a premissa de ´Nobody´s Watching´ (ninguém está assistindo, na tradução literal), seriado que ficou só no piloto e que havia sido recusada na TV norte-americana. Só que o piloto foi para o portal de vídeos YouTube, onde se tornou um sucesso, sendo visualizado mais de 600 mil vezes, o que levou a rede NBC a anunciar, hoje, que a série será retomada, com a produção de 6 episódios. Os novos vídeos poderão ser veiculados inicialmente pela Web, numa campanha viral, para testar a aceitação do formato, e que deverão ser divulgados a partir de setembro. A série No piloto de ´Nobody´s Watching´, dois jovens de Ohio (EUA), Derek e Will, estão enjoados dos seriados tradicionais. Eles enviam críticas à direção da NBC e, por conta disso, acabam sendo convidados a participar de um ?reality show?. Nele, vão morar em um cenário típico de comédias norte-americanas, acompanhados por câmeras o tempo todo, gerando as situações engraçadas. O vídeo do piloto ainda está disponível no portal YouTube.