Mulher dá à luz na rua e bebê passa bem em Sorocaba Uma mulher de 21 anos deu à luz na calçada de uma rua, na zona norte de Sorocaba, na noite desta terça-feira, 10. O parto foi feito pelos próprios moradores que acudiram ao pedido de ajuda da mulher. O bebê, do sexo feminino, nasceu com saúde. A criança e sua mãe passam bem. De acordo com a manicure Vanessa Alves, que ajudou no socorro e gravou o parto com o celular, a mulher contou que a bolsa estourou quando ela saía de casa.