Mulher de 28 anos é atropelada por carro da GCM em SP Um carro da Guarda Civil Metropolitana (GCM) de São Paulo atropelou na tarde de hoje uma mulher de 28 anos no cruzamento da Avenida Duque de Caxias com a Rua Barão de Limeira, no centro da capital paulista. De acordo com a GCM, o automóvel trafegava em baixa velocidade pela avenida, quando a pedestre resolveu atravessar mesmo com o farol fechado para ela. A vítima foi encaminhada ao Pronto-Socorro (PS) da Santa Casa de Misericórdia com ferimentos leves. O caso foi registrado no 3º Distrito Policial (DP).