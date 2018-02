Mulher de Strauss-Kahn é eleita 'francesa do ano' em pesquisa Anne Sinclair, mulher do ex-diretor do FMI Dominique Strauss-Kahn, é a mulher mais popular da França, logo à frente da sucessora Strauss-Kahn no FMI, Christine Lagarde, e bem adiante da primeira-dama Carla Bruni, segundo uma pesquisa divulgada nesta segunda-feira.