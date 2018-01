Mulher do senador Pedro Simon sofre sequestro-relâmpago A mulher do senador Pedro Simon (PMDB/RS), Ivete Fülber, sofreu um sequestro-relâmpago e ficou cerca de meia hora como refém de dois assaltantes encapuzados na noite desta segunda-feira, 16. Ela havia estacionado na entrada do edifício onde a família mora e se preparava para retirar compras feitas no supermercado quando foi rendida pelos ladrões e colocada no banco de trás do automóvel.