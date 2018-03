Mulher é baleada com criança no colo em São Roque Uma mulher de 19 anos foi baleada na cabeça pelo ex-marido enquanto segurava o filho do casal no colo, na noite de segunda-feira, 24, em São Roque. De acordo com a Polícia Civil, o autor do disparo não aceitava o fim do relacionamento, após a jovem ter descoberto que ele era usuário de drogas. A mulher, Caroline Alves de Almeida, carregava o filho de dois anos num ponto de ônibus, no bairro Cambará, quando foi atingida. A irmã da vítima, que chegava de carro para apanhá-la, presenciou o crime.