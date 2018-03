Mulher é estuprada na Marginal do Tietê em São Paulo Uma psicóloga de 34 anos foi estuprada por volta das 18h30 dessa quarta-feira, 22, na Marginal do Tietê depois de parar o carro por causa de uma pane, próximo ao cruzamento com a Avenida do Estado, no sentido Penha, zona leste de São Paulo. O crime ocorreu depois que um homem, que se apresentou como mecânico, ofereceu ajuda, violentando a vítima em seguida no acostamento. O caso foi registrado no 2º DP (Bom Retiro) e o suspeito segue foragido.