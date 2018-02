Mulher é mantida refém pelo marido por quase 12h no DF Uma mulher foi mantida refém pelo marido por quase 12 horas no Distrito Federal desde a noite de ontem, segundo informações da polícia. Carlos José Alves de Souza, de 54 anos, discutia com o síndico do prédio onde mora quando supostamente atirou contra o homem. O subsíndico do edifício, que também estava no local, e o síndico, ficaram levemente feridos por conta dos estilhaços da bala, segundo a polícia.