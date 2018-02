Mulher é morta em abrigo para vítimas da chuva em AL

Famílias de desabrigados que dividiam o abrigo com o casal disseram que eles costumavam brigar, mas que, no domingo, não haviam percebido nenhum mal estar entre eles. Paulo Barbosa teria passado o dia bebendo e, ao chegar à escola, foi diretamente onde Silvânia estava e a acertou com a faca. Após atacar a esposa, o homem fugiu e, até o final da tarde desta segunda-feira, ainda não tinha sido capturado. Policiais realizaram buscas, mas não conseguiram localizá-lo.