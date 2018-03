Mulher é presa após jogar água em funcionários de fórum Inconformada com a demora de um processo no qual tenta recuperar a guarda do filho de 7 anos, a desempregada Alessandra Brandão da Silva atirou hoje um balde de água contra funcionários do Fórum de Tatuí, região de Sorocaba, no interior paulista. O líquido atingiu em cheio o atendente Geraldo Donizete Pereira e outros funcionários, molhando ainda pilhas de processo e pelo menos um computador. Alessandra foi detida por policiais militares e levada para a delegacia. Autuada por desacato pelo delegado Paulo César Tolentino, ela foi ouvida e liberada.