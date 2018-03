A polícia militar prendeu, no final da tarde de terça-feira, 12, uma mulher que transportava 27 tijolos de cocaína, em Osasco, na Grande São Paulo. Ela foi detida por volta das 18h30, no bairro de Quitaúna, durante abordagem policial, segundo a própria PM. Os oficiais desconfiaram das atitudes do condutor do veículo Palio branco e localizaram a droga dentro do carro.