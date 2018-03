Mulher feita refém no RS morreu nesta manhã A mulher que foi feita refém por mais de 20 horas pelo ex-marido, em Sapucaia do Sul, região metropolitana de Porto Alegre, morreu às 09h18 dessa quinta-feira, 6. De acordo com Fundação Hospitalar Getúlio Vargas, onde ela estava internada, Rosemeri da Silva Anori, de 51 anos, teve uma parada cardíaca e não resistiu.