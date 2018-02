Mulher internada com gripe suína no Rio tem pneumonia A mulher internada no Rio com Influenza A (H1N1), a gripe suína, está com pneumonia viral, segundo boletim médico divulgado hoje pelo Hospital Universitário Clementino Fraga Filho. O estado dela, entretanto, é considerado estável. Conforme o boletim, ela não apresenta febre há 36 horas e continua isolada. O filho dela, um rapaz de 29 anos, chegou ao sétimo dia da doença com "melhora discreta do quadro respiratório" e sua temperatura é normal há 48 horas, conforme os médicos. Os dois contraíram a doença no Brasil.