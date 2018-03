Mulher mais velha do mundo faz 115 anos

Gertrude Baines, a mulher mais velha do mundo completou 115 anos na última segunda-feira, 6. Além da festa de aniversário, Gertrude recebeu uma carta do presidente Barack Obama parabenizando-a pelo aniversário. Ela também foi presenteada com um certificado do livro Guinness de recordes, oficializando seu título de 'pessoa mais velha do mundo'. Gertrude nasceu em 1894, no estado americano da Georgia. Ela diz que deve a sua longevidade a Deus, e que nunca bebeu, nunca fumou, e sempre se comportou bem.