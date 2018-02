Mulher morre após sofrer tentativa de assalto no RJ Uma mulher morreu e outra foi baleada durante uma suposta tentativa de assalto na Linha Amarela, uma das mais importantes vias expressas do Rio de Janeiro, no fim da noite dessa sexta-feira, 6. O crime ocorreu na altura do bairro de Del Castilho, na zona norte. Os criminosos fugiram.