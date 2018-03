Mulher morre atropelada em marcha do MST em Vinhedo Uma integrante do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST), que saiu hoje em marcha de Campinas rumo a São Paulo, foi atropelada por um caminhão no quilômetro 79 da Rodovia Anhanguera, em Vinhedo, por volta de 13 horas, e morreu no local. A polícia técnica foi acionada para fazer a perícia no local. Uma outra mulher, de 47 anos, ficou ferida no acidente e foi socorrida à Santa Casa de Vinhedo. De acordo com o diretor clínico do hospital, Alexandre Viola, a paciente teve apenas escoriações e está em observação.