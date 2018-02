Mulher morre de enfarte horas após homicídio do marido Uma mulher de 59 anos morreu vítima de enfarte fulminante menos de 24 horas depois de perder o marido, baleado em um assalto, em Barueri, na região metropolitana de São Paulo. Poucos minutos após o falecimento de Maria Encarnação Benedito da Silva, no Pronto-Socorro Central de Barueri, os médicos do Hospital Cruzeiro do Sul, em Osasco, confirmaram a morte encefálica do filho dela, o motoboy Pablo Patrick Ramos da Silva, de 21 anos, também baleado no assalto.