Mulher morre fazendo exercícios em academia do Rio

Uma mulher de 35 anos morreu depois de ter uma parada cardíaca quando praticava exercícios em uma academia no Leblon, na zona sul do Rio de Janeiro. A advogada Natasha Fabrini fazia ginástica localizada quando desmaiou. Segundo a assessoria de imprensa da academia Pró-Forma, ela recebeu os primeiros socorros por profissionais da academia, que têm treinamento para atuar em emergências. O caso será investigado pela polícia. Quando bombeiros chegaram à academia, ela ainda tinha pulso, mas eles não conseguiram reanimá-la. Segundo a assessoria, Natasha era aluna saudável e assídua - freqüentava a Pró-Forma quase diariamente há 15 anos. Os exames da aluna estariam em dia. A academia ficou fechada até o meio da tarde desta segunda-feira, 11, quando o corpo de Natasha foi removido. Segundo policiais da 14ª DP, a academia não foi interditada mas será feita uma investigação para saber se ela realmente tinha feito os exames médicos obrigatórios por lei. A advogada será enterrada amanhã no cemitério São João Batista, em Botafogo, na zona sul do Rio.