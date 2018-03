Mulher que caiu da Ponte Rio-Niterói recebe alta A motorista que sobreviveu a uma queda de 50 metros no mar, após capotar com o carro na Ponte Rio-Niterói no início do mês, recebeu alta neste domingo da sua segunda internação no hospital Pasteur, no Méier (zona norte do Rio). Marina Pinto Borges, 22, teve alta da primeira internação no dia 13, mas voltou ao hospital na última quarta-feira, 19, onde permaneceu até hoje.