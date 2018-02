Mulher tenta fugir de blitz e bate em viatura no RS

A jovem de 21 anos dirigia sem habilitação e levava duas amigas e um amigo. Ela perdeu o controle do veículo ao tentar desviar da blitz, mas foi surpreendida por uma nova barreira de fiscalização e bateu. Ninguém se feriu.

O teste do bafômetro indicou que a mulher estava alcoolizada, com 0,24 mg de álcool por litro de ar expelido, enquanto o aceitável pela legislação brasileira é 0,14 mg de álcool no organismo. A jovem foi liberada e teve o carro apreendido.

De acordo com a Secretaria de Trânsito, Transportes e Mobilidade de Caxias do Sul, as blitze acontecem na cidade desde 17 de novembro, em uma operação para diminuir os acidentes de trânsito. De acordo com o órgão, desde a implantação do programa não foram registradas mortes em acidentes de trânsito no município.