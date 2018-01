Mulher usa rede de e-mails para achar dono de câmera perdida

Uma mulher usou o conceito de redes sociais nos Estados Unidos para devolver uma câmera digital perdida. Ela conseguiu encontrar o dono do equipamento, que a esqueceu na saída de um jogo de futebol americano no Ohio Stadium após enviar uma foto da câmera para um mailing de torcedores do Ohio State Buckeyes, o time. Quarenta e oito horas após o envio da mensagem para 14 amigos, Michelle Montgomery declarou sua experiência com redes sociais um sucesso. Ela foi contatada por Kevin John, 45 anos, que soube por e-mail que a câmera havia sido encontrada. "Isso mostra o poder da internet, do e-mail e das redes sociais. É ótimo saber que há muitos torcedores do Buckeyes por aí", disse John, formado pela Ohio State University em 1986. Ele perdeu a câmera fora do estádio no dia 1 de setembro depois de pedir que uma cheerleader tirasse fotos dele com o filho de 10 anos e o mascote do time, Brutus Buckeye. Michelle encontrou a câmera quando chegava ao jogo. Em vez de usar o serviço de achados e perdidos da universidade, preferiu comunicar o fato por e-mail a amigos, com uma foto da câmera em anexo. Ela pedia para os destinatários encaminharem a mensagem para outros torcedores do time. Centenas de e-mail depois, John foi avisado que alguém na Colúmbia havia encontrado sua câmera. Michelle disse que aprendeu com a experiência a força da internet para fazer coisas boas. "Podemos fazer algo bem mais significativo e poderoso no mundo", afirmou ao jornal The Columbus Dispatch.