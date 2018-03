Mulheres-bomba matam ao menos 19 em festa religiosa no Iraque

Três ataques suicidas contra peregrinos xiitas deixaram pelo menos 19 mortos e mais de 40 feridos nesta segunda-feira em Bagdá, de acordo com informações da polícia local. Os atentados foram realizados por mulheres e tiveram como alvo comboios de peregrinos que se dirigiam para o santuário de Kadhemia, ao norte do país, onde acontece uma cerimônia religiosa anual em homenagem a um imã xiita. Os ataques ocorreram quando os comboios passavam pelo distrito central de Kerrada. A cidade está sob um forte esquema de segurança por conta da peregrinação. No domingo, atiradores mataram sete peregrinos na região sul de Bagdá. A cerimônia religiosa, que atrai milhares de peregrinos xiitas, comemora a morte do Imam Musa al-Kadhin e irá atingir seu ápice na terça-feira. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.