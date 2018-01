Mulheres compram jogos, enquanto homens pirateiam

Os homens são tão propensos quanto as mulheres a jogar videogames casuais, mas não estão inclinados na mesma proporção a admitir isso, segundo um relatório da indústria que derruba uma ampla crença de que esses games atraem mais as mulheres. Mas as mulheres são mais inclinadas a comprar jogos casuais - um termo amplo que se refere aos games que são fáceis de escolher e de jogar - do que os homens, mais determinados a encontrar uma versão livre ou tentar driblar proteções anti-pirataria. Essas foram algumas das descobertas apresentadas no primeiro relatório da Associação de Jogos Casuais, um grupo da indústria voltado a promover o segmento que é responsável por cerca de 10% do mercado global de videogames de US$ 30 bilhões. "Todo mundo sempre pensou que os jogos casuais eram algo que só tinha apelo com as mulheres", disse Jessica Tams, diretora de administração da associação em uma entrevista. "Nós sempre fomos obcecados em fazer jogos para mulheres." A pesquisa mostrou que, apesar de três quartos das pessoas que compravam esses jogos serem mulheres, os jogadores se dividem meio a meio entre os dois gêneros. A razão de os homens não aparecerem nos dados até agora é porque a maioria deles são fãs de jogos mais duros e muitos não admitem que gostam de games mais simples com jóias brilhantes ou linhas de bolas coloridas.